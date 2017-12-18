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Washington'da tren kazası

ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle şehrinde meydana gelen tren kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA | 18.12.2017 - 21:00..
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Washington'da tren kazası

Washington Eyaleti Ulaşım Departmanı (WSDOT), yaptığı açıklamada, Amtrak adlı firmaya ait bir yolcu treninin raydan çıkarak I-5 Karayolu'na girdiğini açıkladı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrasında karayolu ve tren yolunun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Washington'da tren kazası

3 ÖLÜ, 100'DEN FAZLA YARALI

Pierce Bölge Polis Şefliği'nden yapılan açıklamada, DuPont kenti yakınında Amtrak adlı firmaya ait bir yolcu treninin raylardan çıkarak üst geçitten karayoluna düştüğü hatırlatıldı.

Kazada trendeki yolculardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Pierce ve Thurston illerindeki hastanelere götürülen 100'den fazla yaralıdan 4'ünün durumlarının ağır olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Amtrak Başkanı ve Eş Genel Müdürü Richard Anderson, gazetecilere yaptığı açıklamada, raylarda trenin hızını kontrol altına alan "Pozitif Tren Kontrol Sistemi"nin kaza sırasında aktif olmadığını söyledi.

Yolcu treninde iki lokomotif ile toplam 12 vagonun olduğunu bildiren Anderson, kaza sırasında 78 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu aktardı.

Washington Eyalet Polisi de 14 vagondan 12'sinin raylardan çıktığını rapor etti. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ise olayı araştırmak üzere bölgeye 20 kişilik soruşturma ekibi gönderildiğini duyurdu.

Washington Eyaleti Ulaşım Departmanı (WSDOT), Amtrak adlı firmaya ait bir yolcu treninin raydan çıkarak sabah saatlerinde I-5 Karayolu'na girdiğini açıklamıştı.

Washington'da tren kazası- VİDEO

Washington'da tren kazası

Washington'da tren kazası

Washington'da tren kazası

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