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Washington'da Trump-Çipras buluşması

Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Çipras, ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

18.10.2017 - 02:28
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Washington'da Trump-Çipras buluşması

Çipras, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ABD-Yunanistan ilişkileri kadar Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gidişatına ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

Washington'da Trump-Çipras buluşması

"BÖLGESEL BİR GÜÇ OLARAK TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORUZ"

Türkiye ile Ege Denizi kapsamında zaman zaman sorunlar yaşadıklarını dile getiren Çipras, "Buna karşın Türkiye'nin Avrupa yolunu destekliyoruz. Bölgesel bir güç olarak Türkiye'ye saygı duyuyoruz. Türkiye'nin Avrupa perspektifine, Batı ve NATO ile işbirliğine bağlı kalması gerektiğine inanıyoruz" yorumunu yaptı.

Aleksis Çipras, Türkiye'nin NATO bünyesinde kalması ve Avrupa çizgisini sürdürmesi gerektiğine inandığını da vurguladı.

Washington'da Trump-Çipras buluşması

"KIBRIS SORUNUNU ADİL BİR ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYI UMUYORUZ"

Kıbrıs sorununa da değinen Çipras, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) zemininde, Kıbrıs konusunda adil ve uygulanabilir bir çözüme ulaşmayı umuyoruz" ifadesini kullandı.

ÇİPRAS'A TRUMP'A İLİŞKİN SÖZLERİ SORULDU

Basın toplantısında Çipras'ın geçen yıl henüz Trump ABD Başkanı seçilmeden önce yaptığı bir açıklama hatırlatıldı. Bir gazeteci Çipras'a soru sorarak, "Trump'ın başkan seçilme ihtimaliyle ilgili olarak 'umarım böyle bir belayla yüzleşmeyiz' demiştiniz" sorusunu sordu.

Basın toplantısının katılımcıları arasında gülüşmelere yol açan soru üzerine Trump, "Bunu konuşmamı yapmadan önce öğrenmeyi dilerdim" dedi.

Washington'da Trump-Çipras buluşması

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