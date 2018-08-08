Washington'da Türk-ABD görüşmesi başladı

Ağırlıklı olarak İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde bulunan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ele alınması beklenen görüşmede, 9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

ÖNCEKİ GÜN DE TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında iki ülke arasındaki mevcut sorunların ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirilmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşmenin ardından ABD ile Türkiye arasındaki sorunların çözümü konusunu ele almak üzere Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmelerde bulunacağı bildirilmişti.