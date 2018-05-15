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Washington'da Yahudilerin Filistin'e destek eylemi

ABD'nin başkenti Washington'da, Trump'ın İsrail büyüklçiliğini Kudüs'e taşımasına Yahudilerden tepki geldi. Hem İsrail'in yaptığı katliamlar hem de Kudüs'e taşınan büyükelçilik protesto edildi.

Haber Merkezi | 15.05.2018 - 12:35..
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ABD'nin İsrail konusunda aldığı "illegal büyükelçilik" kararı tüm dünyada olduğu kadar kendi ülkelerinde de protesto ediliyor.

Washington'da Yahudilerin Filistin'e destek eylemi

ABD'nin Başkenti Washington'da Yahudiler Trump'ın oteli önünde protesto gösterileri düzenlerken, İsrailli yahudiler ise Kudüs'te açılan büyükelçiliğin hemen yanıbaşında eylem gerçekleştirdi.

Washington'da Yahudilerin Filistin'e destek eylemi

KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİ YAKINLARINDA EYLEM

ABD'nin Kudüs'e büyükelçilik hamlesi ve İsrail'in Filistinlilere yönelik barbarca saldırıları İsrailli Yahudiler tarafından protesto edildi. İsrail vatadaşları dün açılan ABD büyükelçiliğinin hemen yanında protesto gösterileri düzenledi.

Ellerinde İsrail ve ABD karşıtı pankartlar taşıyan göstericilere İsrail polislerinin müdahalesi gecikmedi.

İsrail vatandaşları ABD'nin Kudüs'e müdahalesine karşı ViDEO

POLİSLER GÖZALTINA ALDI

İsrailli göstericiler büyükelçilik yakınlarında eylemlerini yaparken İsrail polislerinin müdahalesi geldi. Polisler göstericilere müdahale ederken İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan göstericiler yaka paça edilerek gözatlına alındı.

TRUMP'IN OTELİ ÖNÜNDE GÖSTERİLER

Yahudilerin protesto gösterileri İsrail ile de sınırlı kalmadı. ABD'nin başkentinde toplanan göstericiler, Trump'ın otelinin önünde eylem yaptı. Ellerinde "Yahudiler Filistin'in özgürlüğünü istiyor" yazılı poster ve afişler taşıyan eylemciler Trump ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Washington'da Yahudilerin Filistin'e destek eylemi

Washington'da Yahudilerin Filistin'e destek eylemi

New York'ta da toplanan bir grup Müslümana destek veren Yahudi, İsrail ve ABD'nin gerçekleştirdiği eylemlere karşı birlikte duruş gösterdi.

Washington'da Yahudilerin Filistin'e destek eylemi

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