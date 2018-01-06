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Washington'daki Potomac Nehri dondu

ABD'nin başkenti Washington'da da etkisi hissedilen aşırı soğuk hava dalgası, Başkent ile Virginia eyaleti arasındaki Potomac Nehri'nin donmasına neden oldu.

AA | 06.01.2018 - 08:38..
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ABD'nin doğu yakasını etkileyen ve Washington'da da hissedilen aşırı soğuk hava dalgası nedeniyle, Başkent ile Virginia eyaleti arasında yer alan Potomac Nehri, büyük ölçüde dondu.

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BAŞKENT DONUYOR

ABD'de son yılların en soğuk kışı yaşanırken, doğu eyaletlerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası sebebiyle birçok göl ve nehrin donduğu bildirildi.

Washington'daki Potomac Nehri dondu

Başkentin sembollerinden Potomac Nehri'nin de büyük ölçüde donmasına neden olan soğuk hava, bölge sakinleri ve turistlere ilginç manzaralar sundu. Uzun zaman sonra ilk kez donan nehrin etrafında fotoğraf çeken turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Washington'daki Potomac Nehri dondu

Öte yandan, kentin farklı noktalarında yer alan çok sayıdaki yapay havuz donarken, pek çok kişi bu havuzların üzerinde patenle kayarak eğlendi.

ABD'DE SOĞUK HAVA DALGASI

ABD'nin en büyük kenti New York'ta da yoğun kar yağışı ve soğuk hava ile etkisini hissettiren dalga nedeniyle, JFK Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süre durdurulmuş, doğu bölgesindeki 3 binden fazla uçuş ise iptal edilmişti.

Washington'daki Potomac Nehri dondu

Birkaç gün daha sürmesi beklenen aşırı soğuk hava dalgası sebebiyle birçok eyalette acil durum ilan edilirken şu ana kadar soğuklardan etkilenen en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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