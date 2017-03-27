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Westminster saldırısında bir gözaltı daha

İngiliz polisi, pazar günü Birmingham'da yaptığı aramalarda 30 yaşındaki bir erkeği terör planı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına aldı.

27.03.2017 - 06:21
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Saldırının yaşandığı Çarşamba gününden bu yana polis, Londra, Brighton, Surrey, Birmingham, Manchester ve Carmarthenshire'daki yaptığı aramalarda şu ana kadar 12 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan dokuzu ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(Gözaltına alınan şüpheli)

Westminster saldırısında bir gözaltı daha

WhatsApp uygulaması ve güvenlik tartışma yarattı

Diğer yandan dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren Masood'un saldırıdan sadece iki dakika önce WhatsApp mesajlaşma servisini kullandığının ortaya çıkması, mesaj sağlayıcılarının sorumlulukları konusunda tartışma yarattı.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, şifrelenmiş mesajların istihbarat servisleri tarafından erişebilir olması gerektiği çağrısı yaparken, Bakan, bu hafta teknoloji firmaları ile bu amaçla bir toplantı yapmayı planlıyor. WhatsApp'ın sözcüsü ise soruşturmayla birlikte hareket ettiklerini belirtti.

WhatsApp aracılığıyla mesajların şifreli olması başkası tarafından ele geçirildiğinde okunamıyor olmasına anlamına geliyor.

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