WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

WhatsApp'ın resmi bloğundan yapılan açıklamaya göre artık bazı Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian işletim sistemini kullanan cihazlar 30 Haziran itibariyle WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu cihazlara güncelleme desteği 2016'nın bitimiyle sona ermişti. Ancak daha sonra WhatsApp süreyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye çekmişti.



WhatsApp yetkilileri üst işletim sistemleriyle kullanıcıların WhatsApp'tan tam olarak faydalanabileceklerini hatırlattı.



Açıklanan telefonlar şu şekilde:



BlackBerry OS ve BlackBerry 10

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1 ve Android 2.2

Windows Phone 7

iPhone 3GS/iOS 6