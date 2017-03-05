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WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

WhatsApp 30 Haziran itibariyle uygulamayı kullanamayacak olan işletim sistemlerini açıkladı.

05.03.2017 - 01:50
  1. Haberler
  2. Teknoloji
WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

WhatsApp'ın resmi bloğundan yapılan açıklamaya göre artık bazı Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian işletim sistemini kullanan cihazlar 30 Haziran itibariyle WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu cihazlara güncelleme desteği 2016'nın bitimiyle sona ermişti. Ancak daha sonra WhatsApp süreyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye çekmişti.

WhatsApp yetkilileri üst işletim sistemleriyle kullanıcıların WhatsApp'tan tam olarak faydalanabileceklerini hatırlattı.

Açıklanan telefonlar şu şekilde: 

BlackBerry OS ve BlackBerry 10
Nokia S40
Nokia Symbian S60
Android 2.1 ve Android 2.2
Windows Phone 7
iPhone 3GS/iOS 6

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