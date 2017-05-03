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Whatsapp bozuldu

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a dünya genelinde bir süredir erişim sağlanamıyor.

03.05.2017 - 23:44
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Whatsapp bozuldu

Whatsapp bozuldu

Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar.

Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

BTK BAŞKANI: SORUN BİZDEN KAYNAKLANMIYOR

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgi açıklamada bulundu. Sayan, "WhatsApp ile global bir problem olduğu raporlandı. Operatörlerimizden kaynaklı herhangi bir arıza bulunmamaktadır" dedi.

Whatsapp bozuldu

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