WhatsApp iki yeni özelliği kullanıma sundu

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde söylentisi dolanan gönderilen mesajı silme özelliği WhatsApp'a beta sürümü kullanıma sunuldu.

ARTIK MESAJLAR DÜZENLENECEK

Artık WhatsApp beta sürümünde, gönderilen mesajları iptal etme ve düzenleme mümkün.

Uzun süredir beklenen bir özellik olan gönderilen mesajı silme ve düzeltme özelliği sayesinde; yanlış bir kişiye ve yanlış bir mesaj gönderme durumu ortadan kalkacak gibi görünüyor.

CANLI KONUM İLE TAKİP

WhatsApp'ın sunduğu bir diğer özellik ise Canlı Konum izleme özelliği. Eğer arkadaşınız izin verirse WhatsApp üzerinden konumunu canlı olarak takip edebiliyorsunuz.

Öte yandan WhatsApp'ın iOS ve Android beta sürümünde yer alan bu özelliklerin ne zaman son kullanıcıya sunulacağı bilinmiyor.