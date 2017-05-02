WhatsApp mesajlarına yeni özellik

WhatsApp, sohbet veya grup listesinde yaşanan düzensizliği ortadan kaldırmak adına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

BETA SÜRÜMDE DENENMEYE BAŞLANDI

Whatsapp'ın 2.17.162 numaralı beta sürümünde, sohbet sabitleme özelliği getirildi ve denemeye başlandı.

SOHBET SABİTLENEBİLECEK

Sohbet sabitleme özelliği ile kullanıcılar en sık kullandıkları 3 sohbeti listenin en tepesine sabitleyebilecek. Böylelikle, yeni mesajlar gelse dahi sabitlenmiş sohbet ya da sohbetler aşağıya doğru kaymayacak ve en üstte görünmeye devam edecek. Herhangi bir sohbetin sabitlemek için ise sohbetin üzerine basılı tutmak ve üst bölümde beliren iğne simgesini seçmek yeterli olacak.

2.17.162 ya da daha üst sürüm WhatsApp uygulamasına sahip olanlar bu özelliği test edebilecek. Güncellemenin kısa süre içerisinde tüm iOS ve Android uygulamaları için yayınlanması bekleniyor.