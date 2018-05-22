taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.100
USD
4,5598
EURO
5,3861
ALTIN
189,74
PETR
79,7700

WhatsApp videoya beklenen özellik geldi

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, uzun zamandır beklenen video konferans özelliğini test etmeye başladı.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook çatısında faaliyet gösteren WhatsApp, bu ayın başında gerçekleştirilen F8 Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan video konferans özelliğini yayınladı.

ŞİMDİLİK KÜÇÜK SAYIDA KİTLEYE SUNULDU

Birkaç kullanıcının aynı anda görüntü görüşmesine olanak tanıyan özellik, yalnızca küçük sayıda bir kullanıcı kitlesine test etmeleri için sunuldu.

4 KİŞİ AYNI ANDA GÖRÜŞEBİLİYOR

Toplu video sohbet için önce bir arkadaşınızı görüntülü aradıktan sonra, diğer arkadaşlarınızı da oturuma ekleyebilirsiniz. Özellik en fazla 4 kişiye kadar katılımcıyla görüntülü görüşülmesine olanak tanıyor.

Kademeli olarak teste sunulduğu belirtilen özelliğin, yakında tüm Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirilmesi bekleniyor.

WhatsApp videoya beklenen özellik geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
F-35'ler ilk kez saldırı için kullanıldı
İsrail ordusu, ABD üretimi hayalet savaş uçağı F-35'lerle saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Google depoladığı bilgileri etkilemek için kullanacak
İngiliz gazetesi The Times, Google'ın, gelecekte, elindeki verilerle insanları manipüle etmeyi planladığını iddia etti.
James Bond serisinin en iyi ve en kötü arabaları
Bir sinema efsanesi olarak bilinen James Bond filmi için kullanılan araçları sizler için derledik...
Instagram'da hikayelere yeni özellik geldi
Instagram kullanıcıları herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan beğendikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşabiliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

429
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

273
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

306
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

49
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

331
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

107
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94