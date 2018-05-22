WhatsApp videoya beklenen özellik geldi

Facebook çatısında faaliyet gösteren WhatsApp, bu ayın başında gerçekleştirilen F8 Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan video konferans özelliğini yayınladı.

ŞİMDİLİK KÜÇÜK SAYIDA KİTLEYE SUNULDU

Birkaç kullanıcının aynı anda görüntü görüşmesine olanak tanıyan özellik, yalnızca küçük sayıda bir kullanıcı kitlesine test etmeleri için sunuldu.

4 KİŞİ AYNI ANDA GÖRÜŞEBİLİYOR

Toplu video sohbet için önce bir arkadaşınızı görüntülü aradıktan sonra, diğer arkadaşlarınızı da oturuma ekleyebilirsiniz. Özellik en fazla 4 kişiye kadar katılımcıyla görüntülü görüşülmesine olanak tanıyor.

Kademeli olarak teste sunulduğu belirtilen özelliğin, yakında tüm Android ve iOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirilmesi bekleniyor.