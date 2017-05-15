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Whatsapp'a 3 milyon euro para cezası

İtalya cezaya gerekçe olarak, şirketin kişisel bilgilerini Facebook'la paylaşmaya zorlamasını gösterdi.

15.05.2017 - 10:53
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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İtalya Rekabet Kurumu, şirketin kullanıcıları, "Kişisel bilgilerini Facebook'la paylaşmazlarsa Whatsapp'ı kullanmaya devam edemeyeceklerine inandırdığına" hükmettti.

3 MİLYON EURO CEZA

Şirketin tüketici haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen yıl açılan soruşturmada, kullanıcılara hizmet koşullarını zorla kabul ettirdiğine karar verildi.

3 milyon euro para cezası kesilen şirketten yapılan açıklamada ise, İtalyan hükümetiyle işbirliğinin süreceği mesaji verildi. Şirket 2014'te Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.

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