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WhatsApp'ın grup yöneticisi kontrollerinde değişiklikler

WhatsApp'ın grup yöneticisi kontrollerine yapılan değişikliklerle sohbet sırasında grupların gizliliği arttı.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 14:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Yöneticiler artık grup bilgisi altına amaç veya başlıklar odaklı detayları girebiliyor. Bu tanıtıcı yazı sayesinde yeni bir üye, sohbetin üzerinde grup detaylarını görebiliyor ve grubun temel amaçlarını anlamış oluyor.

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Bundan böyle grup sohbetinden bir süre uzak kalan kullanıcılar kendilerinden bahsedilen herhangi bir mesajı da kaçırmayacak. Bu özellik Discord ve Slack uygulamaları ile benzer yapıda diyebiliriz. Kullanıcılar geri kalmama olanağı sağlayan özellik için sohbetin sağ alt köşesindeki @ tuşundan faydalanabilecek.

YENİ KATILIMCI ARAMA ÖZELLİĞİ

Yeni katılımcı arama özelliği ise kullanıcıların grup bilgileri sayfasındaki bir arama çubuğu ile gruptaki bir kişiyi bulmasını kolaylaştırıyor.

WhatsApp'ın grup yöneticisi kontrollerinde değişiklikler

GRUBUN KURUCU KOVULAMAYACAK

Shiftdelete'in haberine göre, grup yöneticileri için sunulan yeni kontrol ise hangi üyelerin grup bilgisini, ikonunu ve açıklamasını değiştirebileceği konusunda kısıtlama uygulanmasını sağlıyor. Yöneticiler diğer grup yöneticilerin admin yetkilerini kaldırma olanağına da sahip olacak. Ayrıca, grubun kurucuları başlattıkları gruplardan kovulamayacak. Platform, kullanıcıların ayrıldıkları gruba sürekli olarak tekrar eklenmesini önleyecek bir koruma yöntemi de sunduklarını ifade ediyor.

WhatsApp yeniliklerinden faydalanmak için App Store ve Google Play Store üzerinden uygulamanın son sürüme güncelleme yapılması gerekiyor. Ayrıca, bu özelliklerin tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacağı da bildirildi.

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