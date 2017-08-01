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Whatsapp'a mavi tik uygulaması

Onaylanmış hesapları belirten mavi tik uygulaması Twitter, İnstagran ve Facebook'un ardından Whatsapp'a da geliyor.

01.08.2017 - 23:02
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, Sosyal paylaşım ağı Twitter ile gündeme gelen ve onaylanmış hesapları belirten 'mavi tik' uygulamasının geleceği bildirildi.

Whatsapp'a mavi tik uygulaması

İlk olarak Twitter'da, daha sonra Instagram ve Facebook'ta kullanılan 'mavi tik', bundan sonra WhatsApp'ta da uygulanacak.

ÖNCELİKLİ OLARAK İŞLETME HESAPLARINA GELECEK

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, özellik iPhone ve Android'den önce Windows Phone'a gelecek.  Önümüzdeki dönemde platforma entegre edilmesi beklenen özelliğin öncelikli olarak işletmelerin hesaplarına tanımlanacağı belirtiliyor.

Whatsapp'a mavi tik uygulaması

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