WhatsApp'a yeni bir özellik daha geliyor

Facebook'un tüm uygulamaları birbir Snapchat'e benzemeye başlıyor. Zira Instagram'ın ardından şimdi de WhatsApp'a da Snapchat benzeri bir hikayeler modu ekleniyor.

Bugün gelecek güncelleme ile birlikte artık eskiden yalnızca düz yazı veya emoticon'lar kullanılabilen Status yani durum bölümü, fotoğraflar ve yazılarla hikayenizi paylaşabileceğiniz süreli bir alana dönüşüyor.

TÜM KULLANICILARA SUNULACAK

WhatsApp Status'ün güzel tarafı ise istemediğinde kapatılabiliyor. Bunun dışında WhatsApp uygulamasına gelecek bir güncelleme ile tüm kullanıcılara dağıtılacağını da hatırlatmamız gerek.

GÖRSELLERİ KİŞİSELLEŞTİREBİLİRSİNİZ

Durumlara fotoğraf, video ya da GIF görselleri ekleyebilir, çeşitli emojiler ve çizimlerle bu görselleri kişiselleştirebilirsiniz.

Bir durum güncellemesi yayımladığınızda ise 24 saat boyunca profilinizde izlenebilir olacak. Ardından da silinecek. Bu özelliğin de "görüldü" sayacına sahip olacağını belirtildi. Bu sayede durum paylaşımlarınızın listenizde kaç kişiye iletildiğinin hesabını tutmanız kolaylaşacak.