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WhatsApp'a yeni özellik geldi

WhatsApp, uzun bir süredir test ettiği yeni özelliğini nihayet herkes için kullanıma sundu.

22.05.2017 - 13:02
  1. Haberler
  2. Teknoloji

WhatsApp'ın yeni Pin özelliği, yıldız özelliğine çok benziyor. Pin adı verilen sistem sayesinde WhatsApp üzerinde en çok konuştuğunuz kişilerin listenin başına sabitleyebileceksiniz.

WhatsApp'a yeni özellik geldi

SIK KONUŞULANLAR OLARAK NİTELENDİRİLEBİLİR

Özellikle grup sohbeti yapan kişilerin çoğu konuşmaların alt bölümlere düştüğünden şikayetçiydi. Bu özellik sayesinde sık konuşulanlar olarak da nitelendirebileceğimiz Pin özelliği ile konuşmaları listenin başına sabitleyebileceksiniz.

Pin özelliğini kullanabilmek için App Store Google Play Store'dan WhatsApp uygulamasını güncellemeniz yeterli olacaktır.

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