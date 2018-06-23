WhatsApp'tan uyuşturucu satan şahıs yakalandı

Kumluca'da WhatsApp üzerinden uyuşturucu ticareti yapan C.S. gözaltına alındı. İkametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 84 uyuşturucu hap ele geçirilen kişi tutuklandı.

KULLANICI SALINDI SATICI TUTUKLANDI

WhatsApp üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı ve havale ile parasını tahsil ettiği öne sürülen C.S'nin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 84 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. tutuklandı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında işlem başlatılan F.O. ise cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.