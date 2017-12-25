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WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı bilinmeyen bir nedenle silindi.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 16:57..
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde 5 yılı aşkındır yaşayan 46 yaşındaki Avustralyalı internet aktivisti ve bilgisayar programcısı Assange'ın Twitter hesabı silindi.

Assange'nin hesabına ulaşmaya çalışan Twitter kullanıcılar, arama sayfasında "böyle bir heasaba ulaşılamıyor" uyarısı ile karşı karşıya kaldılar

WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

WikiLeaks kurucusu Assange'ın hesabının kendisi tarafından mı silindiği yoksa Twitter tarafından mı kaldırıldığı henüz bilinmiyor.

Ancak Assange'ın sayfasını arayanlar, Twitter'ın hata mesajı ile karşılaşıyor.

WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

​CUMADAN BERİ TWEET ATMAMIŞTI

Assange cuma gününden bu yana yeni tweet atmamıştı.

Assange'ın son tweet'i ise Madrid'teki WikiLeaks ofisine yapılan polis baskını hakkındaydı.

WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi

Twitter mesajlarının arşivi kolaylıkla internette bulunabilen Assange'ın 2006'da kurduğu WikiLeaks platformu, dünya genelindeki birçok casusluk eylemi, savaş suçu, işkence ve diğer insan hakları ihlalleri hakkında milyonlarca gizli belgeyi ifşa etti.

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