WikiLeaks'e belge sızdıran Chelsea Manning serbest

2009 yılında Irak'ta görevlendirilen ve gizli belgelere erişim hakkı bulunan Chelsea Manning'in 2010 yılında elde ettiği bilgileri Wikileaks'e sızdırdığı düşünülüyordu.

35 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

700 binden fazla belgenin Wikileaks'e sızdırıldığı için Manning, Ağustos 2013'te 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevindeyken cinsiyet değiştirdiği için Bradley Edward Manning olan ismini Chelsea Manning olarak değiştiren ABD askeri, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından, Obama görevini Donald Trump'a devretmeden 2 gün önce affedilmişti.

ORDU BÜNYESİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

ABD ordusu sözcüsü Dave Foster, iki gün önce konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Manning'in ABD ordusu bünyesinde kalmaya devam edeceği, sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği belirtildi. Tüm bunlara karşılık Manning'e maaş ödenmeyecek.