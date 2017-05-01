Wikipedia'nın kurucusu Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, 29 Nisan'da mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.

Türkiye'yi DEAŞ'a destek veren ülke olarak gösteren içerikler barındılar Wikipedia, uyarılara rağmen içerikleri silmeyip, düzeltmek isteyen kullanıcıları engellemişti.

İBB, JİMMY WALES'I KONUŞMACI OLARAK ÇAĞIRDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Türkiye'yi teröristlere destek veren ülke olarak göster Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'ı "World Cities Expo İstanbul" etkinliğine konuşmacı olarak davet etti.