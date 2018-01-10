taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.066
USD
3,7828
EURO
4,5172
ALTIN
159,43
PETR
69,1300

Wilders'in adayından camileri yakma vaadi

Hollanda'da ırkçı Wilders'in partisinin Utrecht belediye meclis üye adaylarından Henk van Deun, seçim vaadi olarak camilerin yakılıp yıkılmasını beyan etti.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 10:35..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Avrupa İslam konusunda uslanmak bilmiyor. Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, seçimlere de yansıyor.  Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ülkedeki camiler en önemli propaganda malzemesi haline geldi.

Wilders'in adayından camileri yakma vaadi

YAKIP YIKIN ÇAĞRISI

Her ne kadar işe yaramadığı Hollanda başta olmak üzere bir çok ülkede belirlendiyse de Hollanda'nın ırkçıları bu durumdan ders çıkartmamış gibi görünüyor.

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde ırkçı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi Utrecht Belediye Meclisi üyesi adaylarından Henk van Deun, Hollanda'daki bütün camiler gibi kentteki Ulu Cami'nin de "yakılıp yıkılması" çağrısı yaptı.

Deun, "Biz camilerin yakılıp yıkılmasını tercih ediyoruz, İslam’ı bir din olarak değil, nazizm gibi bir ideoloji olarak görüyoruz ve Hollanda’da istemiyoruz" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Büyük bir gaz ile bu sözleri söyleyen aday Deun'a açıklamaları sonrasında sosyal medyada büyük tepki çekti. Eleştirilerin hedefi olan Özgürlükçü Parti adayı Deun sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve yanlış kelimlere kullandığını belirterek geri adım attı.

Henk van Deun camilerin "yakılıp yıkılması" yerine kapatılmasını istedi.

HOLLANDA'DA IRKÇILIK KAZANMIYOR

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Geert Wilders büyük laflarla Türkiye ve İslam karşıtlığı yapmış, adeta yabancı düşmanlığı fitilini ateşlemeye çalışmıştı. Ancak aldığı sonuçla ikinci gelen Wilders'in Özgürlükçü Partisi, mecliste yalnızca 20 milletvekiline sahip olabilmiş, beklentilerin altında kalmıştı.

Bu sonuçlar, ırkçılığın Hollanda da maya tutmadığını göstermiş, aşırıcılığa prim verilmeyeceği mesajı verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Fransız kadın oyunculardan Hollywood erkeklerine destek
ABD başta olmak üzere sinemanın kalbinin attığı yer Hollywood'a taciz skandallarına tepkiler büyürken, tepkilere karşı bir tepki geldi. 100 Fransız kadın oyuncu, tepkilerin haddini aştığını söyledi.
Rusya'da 10 bin polisin görevine son verildi
Rusya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle ülke genelinde 10 bin trafik polisinin görevine son verildiğini açıkladı.
3 doktorun ölüm raporu verdiği hasta morgda uyandı
İspanya'da bir mahkûm, 3 farklı doktorun öldüğüne karar vermesinin ardından kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı.
Honduras'ta 7.6 şiddetinde deprem
Güney Amerika ülkelerinden Honduras, 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

Sırrı Süreyya, Hasip Kaplan'ı tükürülesi buluyor

121
8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

8 Türk'ü öldüren teröristin davası ertelendi

68
Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

Türkiye'nin Afrin hazırlığı Katar gündeminde

53
Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

90
Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

Bülent Tezcan yüzde 60'dan fazlasını bekliyor

523
AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

AK Parti-MHP ittifakı Yunan basınında

106
Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM