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Wilders'tan Türk Bakanlar hakkında çirkin sözler

Wilders, Türk bakanların referandum öncesi Hollanda'ya yapacağı ziyaretlerin engellenmesi gerektiğini savundu.

06.03.2017 - 04:51
  1. Haberler
  2. Politika

sd

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Türk bakanların referandum öncesi Hollanda'ya yapacağı ziyaretlerin engellenmesi gerektiğini savunarak, hükümeti bu konuda zayıf davranmakla eleştirdi.

Amsterdam'da uluslararası medyaya konuşan Wilders, "Başbakan olsaydım, Türkiye'deki anayasa referandumuna kadar bütün bakanlar kurulu üyelerini 'istenmeyen adam' ilan eder, buraya gelmelerine izin vermezdim" dedi.

HOLLANDA BAŞBAKANI'NIN KÜSTAH ÇIKIŞI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Hollanda, başka ülkelerin seçim kampanyası yapacağı bir yer değil. İşbirliği yapmak istemiyoruz" açıklamasında bulunarak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı etkinliği eleştirmişti.

Çavuşoğlu'nun 11 Mart'ta Rotterdam'da katılması planlanan etkinlikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Wilders ise, Rutte'nin tepkisini 'çok zayıf' bulduğunu söyledi.

Wilders, Çavuşoğlu'nun Rotterdam'da yapacağı referandum etkinliğinin yasaklanmamasını, Hollanda hükümetinin zayıflığı olarak niteledi.

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