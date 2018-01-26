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'Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları' kitabı yayımlandı

İlk romanı Genç Werther’ın Acıları’ndan sonra yine Alfa Yayınları’ndan çıkan ikinci kitabı 'Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları' ile Goethe bu kitabında da karakterini bir kimlik arayışına sürüklüyor.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 14:26..
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Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları’nın Avrupa edebiyatına etkisi müthiş oldu. Romantiklerden Friedrich Schlegel romanın çağı için Fransız Devrimi ve Fichte’nin felsefesi kadar önemli olduğunu söyledi.

Schopenhauer’a göre yazılmış dört büyük romandan birisiydi; o kadar etkilenmişti ki, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar’da sık sık alıntı yaptı. Beethoven, Schubert besteler yaptı; Ambroise operaya aktardı; Wim Wenders serbest bir uyarlamasını filme aldı.

'Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları' kitabı yayımlandı

Haz, mutluluk ve neşe aradığımızda çoğu kere bir faniye uygun şekilde talimat, öngörü ve bilgi buluruz. Goethe’nin Wilhelm Meister’inde bu motif alttan alta hep duyulur, bu yüzden üstün bir roman değil midir zaten

'Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları' kitabı yayımlandı

Geothe

Yazar: Johann Wolfgang Von

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Füruzan Gürbüz

Baskı yılı: 2018

Syf: 536

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