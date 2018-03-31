Will Smith, Robot Sophia'yı tavlamak istedi

ABD'li ünlü oyuncu Will Smith'in teknolojiyle alakası pek yoktu. Ancak oyuncu yaklaşık 6 ay kadar önce kendisine bir Instagram sayfası açtı, ardından da Youtube sayfasından yeni ve farklı videolar paylaşmaya başladı.

Will Smith, Robot Sophia'yı tavlamaya çalıştı İZLE



SMİTH İLGİNÇ VİDEOLAR PAYLAŞIYOR

Sosyal medyaya yeni dahil olmasına rağmen Youtube'da takipçi sayısı 1,5 milyona ulaşan Smith'in videoları da oldukça farklı. Sanatçı hemen hemen her hafta farklı bir konuya değinerek takipçilerine güzel dakikalar yaşatıyor.

ROBOTLA FLÖRT ETTİ AMA REDDEDİLDİ

Smith'in bu hafta yayınladığı video ise oldukça ilginçti. Hong Kong'ta üretilen ve Suudi Arabistan vatandaşlığı verilen Robot Sophia'yı konuk eden sanatçı, robotla flörtleşti.

VİDEOYU 1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Ünlü aktörün robotu tavlama çabası ilginç anlara sahne oldu. Bu sırada ise Robot Sophia'nın ilginç tepkileri de kameralara anbean yansıdı. Youtube'da yayınlanan bu video ise 1 milyon izleyiciye ulaştı.