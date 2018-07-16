taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.436
USD
4,8362
EURO
5,6554
ALTIN
193,36
PETR
74,9600

Wimbledon'da tarihi zafer

Wimbledon Tenis Turnuvası gençler kategorisi çift erkekler finalinde Yankı Erel ve partneri Virtanen, Mejia-Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu

AA | 16.07.2018 - 10:22..
  1. Haberler
  2. Spor

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler kategorisi çift erkeklerde final maçına çıkan Yankı Erel ve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.

Wimbledon'da tarihi zafer


İLK TÜRK TENİCÇİ

Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı. Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİNE ARMAĞAN

Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile çiftler kupasını kaldıran Yankı, "Bu kupayı 15 Temmuz'da kazanmam beni daha çok onurlandırdı, gururlandırdı. Kupayı şehitlerimize, gazilerimize armağan ediyorum. Kupayı böylesi bir günde kazanmak beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. O yüzden çok mutluyum. Kupayı aileme ve hocama da armağan ediyorum. Türkiye'me armağan ediyorum." diye konuştu.

"BÜYÜK İŞ ÇIKARDI"

Mili tenisçi Yankı Erel'in antrenörü Nika Kakulia ise "Yankı verdiğimiz emekleri kortta yansıtınca çok gururlanıyorum. İnanılmaz gururluyum. Türkiye'ye böyle önemli bir kupayı birlikte kazandırdık." dedi.

Kakulia, Yankı'nın çabasını takdir ederek, "Üç gün boyunca çok büyük iş çıkardı. Bundan sonraki hedefimiz, olimpiyat ve ABD Açık. Türkiye'yi oralarda da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

 


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

123
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

65
Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

28
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

29
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

37
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

52
CHP'de liderlik yarışı kızıştı

CHP'de liderlik yarışı kızıştı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM