Wimbledon'da tarihi zafer

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler kategorisi çift erkeklerde final maçına çıkan Yankı Erel ve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.





İLK TÜRK TENİCÇİ

Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı. Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİNE ARMAĞAN

Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile çiftler kupasını kaldıran Yankı, "Bu kupayı 15 Temmuz'da kazanmam beni daha çok onurlandırdı, gururlandırdı. Kupayı şehitlerimize, gazilerimize armağan ediyorum. Kupayı böylesi bir günde kazanmak beni hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. O yüzden çok mutluyum. Kupayı aileme ve hocama da armağan ediyorum. Türkiye'me armağan ediyorum." diye konuştu.

"BÜYÜK İŞ ÇIKARDI"

Mili tenisçi Yankı Erel'in antrenörü Nika Kakulia ise "Yankı verdiğimiz emekleri kortta yansıtınca çok gururlanıyorum. İnanılmaz gururluyum. Türkiye'ye böyle önemli bir kupayı birlikte kazandırdık." dedi.

Kakulia, Yankı'nın çabasını takdir ederek, "Üç gün boyunca çok büyük iş çıkardı. Bundan sonraki hedefimiz, olimpiyat ve ABD Açık. Türkiye'yi oralarda da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



