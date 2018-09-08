Winnie Harlow Victoria’s Secret meleği oldu

Winnie Harlow, melek kanatlarını takıyor.

GÜZELLİK STANDARTLARINI DEĞİŞTİRDİ

24 yaşındaki Kanadalı model, kasım ayında yapılacak olan Victoria’s Secret defilesinde podyumda yürüyecek.

Vitiligolu model olarak ünlenen Harlow, hastalığını avantaja çevirerek moda dünyasında hem yer edindi hem de güzellik standartlarının değişimine katkı sağladı.

Harlow her fırsatta "Bana vitiligolu demekten vazgeçin. Ben bir modelim" diyor.





" BEN SADECE BİR İNSANIM"

2014 yılında katıldığı America's Next Top Model yarışmasıyla ünlenen Harlow, bugüne dek pek çok dergiye kapak pozu verdi.

Ciltte bir pigment hastalığı olan vitiligodan dolayı cildinde beyazlıklar olan ünlü model, hastalığıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada “Ben sadece bir insanım; sizin gibi bir beynim var, derimin altında sizinki gibi bir iskelet var” demişti.



