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Woody Harrelson: Trump kadar narsist bir insan görmedim

Oyuncu Woody Harrelson, 2002'de katıldığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın da davetli olduğu bir akşam yemeği hakkında açıklamalarda bulundu.

30.10.2017 - 14:57
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'True Detective' dizisindeki rolüyle Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan ABD'li oyuncu Woody Harrelson, HBO'da yayınlanan 'Real Time with Bill Maher' isimli programda, 2002 yılında kendisinin katıldığı, ABD Başkanı Trump'ın da davetli olduğu akşam yemeği hakkında itiraflarda bulundu.

"ESRAR İÇMEK ZORUNDA KALDIM"

"Acımasız bir yemekti. Daha önce hiç bu kadar narsist bir adamla karşılaşmamıştım." diyen Harrelson, "Trump tüm zamanını kendini anlatmakla geçirdi. Yemeğin yarısına gelindiğinde oradan ayrılarak geri kalanına kendimi hazırlamak için esrarlı sigara içmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

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