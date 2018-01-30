Wozniak: Musk’ın söylediği hiçbir şeye inanmıyorum

Steve Jobs’un yol arkadaşı, Apple’ın yükselişinden beri ileriyi görebilen ve Jobs’la ortak fikirleri olmasa da isim ve karar sahibi Wozniak’ı, istikrarlı kararlar alan, açık görüşlü bir adam olarak tanıyoruz.

Nordik İş Forumu'nda konuşan Wozniak, Elon Musk ve Tesla’nın sözlerini tutmamasından şikayetçi.

"ELON MUSK'A İNANMIYORUM"

Kendisinde 2 adet Tesla araç bulunan Wozniak, “Artık Elon Musk ve Tesla’nın vadettiği hiçbir şeye inanmıyorum.” dedi.

Bundan önce 2016’da Musk’ın sözünü verdiği: “Bir sonraki Tesla modelinde, Los Angeles’tan New York’a otonom gidecek.” konusunda da sözlerin tutulmadığını belirten Wozniak, “Elon Musk’tan umutluyum ama verdiği hiçbir sözü tutmuyor. İyi bir pazarlamacı. Aynı Steve Jobs gibi.” dedi.

AUDI VE BMW, TESLA'DAN ÖNDE

Tesla, 2016 yılında otonom sürüş konusunda çalıştığı MobilEye ile işbirliğini feshetti. Bunun üzerine bir dönem yüzde 1.9’luk Tesla hissesine sahip olan Wozniak, “Otonom sürüşleri açısından Audi ve BMW, Tesla’nın daha önünde” ifadelerinde bulundu.