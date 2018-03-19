WP: Menbiç'in düşmesine izin vermeyelim

Afrin'de TSK ve ÖSO'nun ortaklaşa olarak elde ettiği zafer, terör sevici ülkelerin medya organlarını harekete geçirdi. "Afrin'de yağma var, Afrin'de sivil öldürülüyor" yalanlarından bir karşılık bulamayan gazeteler, PYD'nin geleceğinden endişe ettiği gibi, sıradaki hedef denilen Menbiç'in düşmesinden de korku duyuyorlar.

"MENBİÇ'İN DÜŞMESİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " sıradaki hedef" dediği terör yuvası Menbiç, ABD ve YPG'li teröristlerin konuşlandığı bir bölge. Terör sevici Washington Post gazetesi müttefikleri YOG'nin geleceğinden duyduğu endişeyi, sayfalarına taşıdı.

Afrin'den sonra teröristlerin en yoğun bulunduğu yerlerden biri olan Menbiç için yazı yazan David Ignatius, açık açık "Menbiç'in sıradaki hedef olmasına izin verilmemeli, Menbiç düşmemeli" dedi.

DEAŞ BAHANESİ

Gazeteci Ignatus, ABD'nin de asker bulundurduğu Menbiç için Türklerin gelmesine izin verilmemesi gerektiğini yazarken, DEAŞ ile mücadele konusu yeniden hortlatıldı.

DEAŞ'ın neredeyse silindiği, varlık gösteremediği bu arazilerde YPG'nin sayesinde faaliyet gösteremediğini belirten Ignatus, Menbiç'e girilmeye izin verilmesi durumunda DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkabileceğini belirtti.

"TÜRKLERİN GÜÇLERİ YOK

Yalnızca 58 gün içerisinde her türlü teknolojik imkan ile donatılan 4 bine yakın PKK'lıya Afrin'i mezar eden TSK ve ÖSO askerleri için "Türklerin, Menbic’de güvenliği muhafaza edebilecek disiplinli güçleri yok." diyen Ignatus, YPG'lilerin ve bölgedeki ABD ordusunun teröristlerle mücadele edebileceğini savundu.

"İSTİKRAR KENTİ: MENBİÇ"

Afrin'in şu anda sefalet ve felaket içerisinde perişan bir hale büründüğünü belirten Ignatus, bölgeye girilmeden önce bu durumun tam tersi yönünde olduğunu söyledi. menbiç'te de durumun çok iyi olduğu ve halkın istikrar içerisinde olduğunu belirten ABD'li gazeteci, TSK'nın ve ÖSO'nun bölgeye girmesine izin vermesi durumunda durumun Afrin'den farkının kalmayacağını belirtti.

ABD'YE TERÖRİSTLERİ SATMA UYARISI

ABD'li gazetecinin Münbiç analizi bununla da sınırlı kalmadı. Ignatus, ABD'nin türkiye ile mutabakata varıp bölgeden çekilmesi veya PKK'lıları yalnız bırakması ihtimalini bir ihanet olarak değerlendirirken, Washington yönetiminin kesinlikle böyle bir adım atmaması gerektiğini, bu durumun ABD'nin zararına olacağını belirtti.

Ignatus, "Suriyeli Kürtler ile ortaklığını ayakta tutmaya çalışırken şu an için en doğru yaklaşım bu. Bu tuhaf ama faydalı bir ittifak. Kürtlere ihanet etmek sadece yanlış değil aynı zamanda aptalca." diyerek teröristlerle bölgede ittifak kurmanın doğru bir davranış olduğunu savundu.