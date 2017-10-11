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WSJ Türkiye muhabiri Ayla Albayrak'a hapis cezası

Ayla Albayrak Silopi'de hendekçi teröristlerin evine girmişti. PKK propagandası yapmakla suçlanıyordu.

11.10.2017 - 10:27
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WSJ Türkiye muhabiri Ayla Albayrak'a hapis cezası

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Türkiye'de yargılanan muhabiri Ayla Albayrak'ın 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Gazetenin Türkiye muhabirlerinden olan Albayrak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar hakkında 2015 yılında yaptığı bir haber nedeniyle PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu.

"KARAR SON DERECE İSABETSİZ"

Wall Street Journal genel yayın yönetmeni Gerard Baker, gazetede yayımlanan haberde, "Bu temelden yoksun suçlama ve son derece isabetsiz mahkumiyet kararı Wall Street Journal'ın dengeli bir haberini kasten hedef alıyor." dedi. Haberde Albayrak'ın karara itiraz edeceği ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN HER ŞEHRİNDE ÖRGÜTLENDİK"

Albayrak'ın  haberinde 22 yaşındaki 10 kişilik birimden sorumlu ve adını ‘Berman’ olarak veren kadın teröristin "Bizden çok var, neredeyse Türkiye’nin her şehrinde örgütlendik." sözlerine yer verilmişti.

WSJ Türkiye muhabiri Ayla Albayrak'a hapis cezası

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