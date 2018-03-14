WWDC 2018 tarihi belli oldu

Dünya Geliştiriciler Konferansı olarak da bilinen WWDC'nin 29'uncusu, 4-8 Haziran tarihlerinde San Jose'deki McEnery Convention Center'da düzenlenecek.

Bu konferansın en önemli beklentisi Apple'ın yeni işletim sistemi olan iOS 12 hakkında ön gösterim ve bilgi vermesi olacak. Ayrıca yeni Mac işletim sisteminin de tanıtılacağı ön bilgiler arasında.

Apple Watch için güncelleme alacak olan watchOS'un 5'inci sürümü ve Apple TV için ise tvOS 12 güncellemesi için ön gösterim yapacak. iPhone'larda daha iyi deneyim ve tam uyum sağlayan oyunlar da tanıtılacak.

(Kullanılan fotoğraf, konsept iPhone SE 2'dir.)

Apple ayrıca iPhone'un düşük bütçeli modeli olan SE'nin ikincisini, yüz tanıma özellikli (Face ID) yeni iPad'i ve donanımsal olarak yükseltilen MacBook Pro modellerini tanıtması bekleniyor.