'Y' kuşağı Amsterdam'ı tercih ediyor

Berlin merkezli bir ev kiralama sitesi olan Nestpick, "Y kuşağı" olarak da bilinen milenyum kuşağı için dünyadaki en iyi şehirlerin listesini çıkardı.

İSTANBUL 99'UNCU SIRADA

Milenyum kuşağının göç rotasını takip eden site, 16 kriteri göz önünde bulundurarak bu kuşaktakilerin en çok yaşamak istedikleri 100 şehri sıraladı. Amsterdam, Berlin ve Münih'in başı çektiği listede İstanbul 100 kent arasında 99. sırada yer aldı.

Nestpick'in "Y kuşağı" için en iyi 100 şehir listesini çıkarırken özellikle göz önünde bulundurduğu faktörler şöyle:

1) Gelişmekte olan bir iş dünyası

2) Gençlerin gereksinim duyduklarına hesaplı bir şekilde erişmesi

3) Hoşgörü ve herkesi kucaklayan bir anlayış

4) Dinlenme ve eğlence olanakları

İKİNCİ SIRADA BERLİN VAR

Amsterdam'ın birinci sırada yer almasında en çok rol oynayan etmenler güçlü iş dünyası ile açıklığın ve eğlence hayatının yüksek performans göstermesi oldu.

İkinci sırada yer alan Berlin ise gece hayatıyla öne çıkıyor. İstanbul ise cinsiyet eşitliği açısından sonuncu sırada yer aldı.