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Yaban domuzlarının saldırdığı DEAŞ'lı 3 terörist öldü

Irak'ın Kerkük ili yakınlarından yaban domuzlarının saldırdığı DEAŞ'lı 3 terörist öldü.

25.04.2017 - 10:26
  1. Haberler
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Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında etkili olan terör örgütü DEAŞ ile bölgede sıklıkla görülen yaban domuzları karşı karşıya geldi.

3 TERÖRİST ÖLDÜ

Kerkük'e 53 kilometre uzaklıktaki Al-Rashad bölgesinde yer alan bir tarım alanına gelen yaban domuzları burada DEAŞ'lı teröristlerle karşılaştı. Yaban domuzlarının terörist gruba saldırdığı ve 3 DEAŞ teröristinin yaban domuzlarının saldırısı sonucu öldüğü belirtildi.

YABAN DOMUZLARINDAN İNTİKAM ALDILAR

Habertürk'ün haberine göre, DEAŞ militanlarının daha sonra yaban domuzlarından 'intikam' aldığı belirtilirken, bu intikamın metoduna dair bir bilgi paylaşılmadı.

2014'ten bu yana Irak'ta etkili olan DEAŞ, Kerkük'ün güney batısındaki bazı bölgeleri elinde tutuyor. DEAŞ'ın Kerkük'teki çok sayıda sivili, şehirden kaçmak istediği veya güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı suçlamasıyla idam ettiği biliniyor.

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