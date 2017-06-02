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Yabancı bayraklı gemiler Türk bayrağına geçiyor

Bakan Arslan, Türk karasularındaki yabancı bayraklı gemilerin yapılan düzenlemelerle Türk bayrağına geçişlerinin sağlandığını söyledi.

02.06.2017 - 13:13
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hükümet olarak denizciliğe büyük önem verdiklerini ve sektörün gelişmesi için her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Son 14 yılda denizciliğe yönelik önemli adımlar atıldığının altını çizen Arslan, sektöre ÖTV'siz yakıt desteği verildiğini, deniz taşımacılığına yönelik destekler ve üreticiye sağlanan kolaylıklarla Türk denizciliğinin önemli ölçüde geliştiğini bildirdi.

TÜRK DENİZCİLİĞİ SAYGIN BİR KONUMA TAŞINDI

Arslan, AK Parti iktidarları göreve gelmeden önce Türk denizciliğinin kara listede olduğuna dikkati çekerek, çeşitli düzenlemelerle Türk denizciliğini beyaz listeye çıkardıklarını ve saygın bir konuma taşıdıklarını kaydetti.

Bakan Arslan, denizcilik sektörünün büyümesine yönelik çalışmaların yanı sıra Türk sahipli gemilerin de Türk bayrağına geçmesi için düzenlemeler yaptıklarını anlattı.

Yabancı bayraklı gemiler Türk bayrağına geçiyor

TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞ HIZ KAZANDI

Türkiye karasularında ve marinalarında Türk sahipli olup yabancı bayrakla dolaşan 6 bin kadar tekne olduğunu ifade eden Arslan, farklı nedenlerle yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçişini sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi. Türk bayrağını cazip kılacak son düzenlemenin 27 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Çıkarılan kanunla gümrük vergilerinin düzenlenmesinin yanı sıra, KDV'nin yüzde 1'e inmesi, ÖTV, damga vergisi, ithalat vergisi benzeri bütün vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmak suretiyle ve süre kısıtlaması koymaksızın yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk sahiplerine, Türk bayrağına geçiş için son derece cazip bir fırsat tanıdık. Geçiş formaliteleri, bürokrasisi son derece basitleştirildi, kolaylaştırıldı. Söz konusu düzenleme sonrasında çok hızlı bir geçiş süreci yaşandı. Sektörün istatistiklerine göre, 6 bin civarındaki Türk sahipli yabancı bayraklı tekneden, bugün itibarıyla 3 bini Türk bayrağına geçti. Yakın zamanda 6 bin teknenin tamamının Türk bayrağına geçmesini bekliyoruz, denizlerimizi ay yıldızla donatıyoruz."

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