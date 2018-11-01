Yabancı dile ileri yaşlarda başlayanlar daha başarılı

İsrail'de yapılan bir araştırmada, yapay bir dil kuralını anlama ve bunu yeni kelimelerle uygulamada yaş gruplarının performansı gözlendi.

Genç yetişkinler denilen 14-21 yaş grubu, 12 yaş grubundan çok daha iyi performans gösterirken, 12 yaşındakiler de 8 yaş grubundan daha yüksek puan aldı.

YAŞLA BİRLİKTE ARTAN DİL PERFORMANSI

Yaş ilerledikçe dil performasındaki başarı da artıyor. İngilizce öğrenen 2000 öğrenci ile yapılan araştırmada da benzer bir sonuca ulaşıldı.

Ünlü ABD üniversitesi MIT de, yabancı dil için 'Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi' tezini araştırdı ve dil öğrenmek için çocuklarda ideal yaşın 10-12 olduğunu tespit ettti.

İLERİ YAŞLARDA BAŞLAYANLAR DAHA ÇABUK ÖĞRENİYOR

Araştırmalar, yabancı dil öğrenmeye daha ileri yaşlarda başlayanların daha genç yaşta başlayanlara kıyasla daha hızlı öğrendiğini ortaya koyarken, Edinburg Üniversitesi'nden Prof. Antonella Sorace de, "Yaşla birlikte her şey kötüye gitmiyor" şeklinde konuştu.