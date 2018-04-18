Yabancı el sendromu nedir

Yabancı el sendromu, ellerden birinin kişiden bağımsız olarak hareket etmesine sebep olan nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu hareketler anlamsız, fırlama ya da kasılma gibi hareketler değildir.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARA SEBEP OLABİLİR

Bu elin kontrolünü beynin yarımkürelerinden biri sağlar ancak bu yarımkürenin kontrolü kişide değildir. İlginç hastalık kişiye istemediği hareketler yaptırabilir. Bu durumdan rahatsız olan kişide psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir.

Sendrom cerrahi müdahale gören epilepsi hastalarında, beyin ameliyatlarında, inme ya da enfeksiyon sonucunda görülür.

Hastalıkla ilgili ilk araştırmalar 1908 yılında Almanya’da bir kadının gece uyurken sol eli ile kendini boğmaya çalışması şikayetiyle başlamıştır.

Hastalığın kanıtlanmış bir tedavisi bulunmamaktadır fakat çözüm olacak cerrahi müdahaleler için araştırmalar devam etmektedir.