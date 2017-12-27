Yabancı gelinler en iyi Türk kahvesini yapmak için yarıştı

Yabancı gelinler, etkinlikte önce oluşturdukları ekiplerle Türk halk oyunlarının yanı sıra semazen gösterisi ve sahne şovları gerçekleştirdi.

Yarışmada, Kaymakam Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Manavgat Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Aksoy jüri olarak yer aldı.

YARIŞMAYI İSVEÇLİ GELİN KAZANDI

Yarışmaya katılan 8 yabancı gelin önce kahve çekirdeklerini el değirmenlerinde öğüttü, daha sonra hazırlanan ocaklarda Türk kahvesi pişirerek jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışma sonunda İsveçli Malin Larsson birinci, Rus asıllı Valentina Oruç ikinci ve Moldova doğumlu Ayşe Demirbaş ise üçüncü oldu.

MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kültürünü öğretmek için yerleşik yabancılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bunlardan birisinin de Türk kahvesi pişirme yarışması olduğunu söyledi.

"TÜRK KÜLTÜRÜNE ÇOK MERAKLILAR"

Bahçealtı, "Bu sene özellikle halk oyunları grubu kurduk, semazen gösterileri yaptık. Üyelerimiz Türk kültürüne çok meraklı, öğrenmek istiyor. Bununla birlikte etkinliği Türk kahvesi yarışmasıyla da renklendirmek istedik. Yarışmamız önümüzdeki yıllarda da devam edecek." dedi.

Yarışmanın birincisi İsveçli gelin Larsson, Manavgat'a 15 yıl önce geldiğini ifade ederek, "Türk kahvesi çok fantastik ve yapımı oldukça zor. Özellikle köpüğünü ayarlamak çok zor. Ama yarışmayı kazandığım için mutluyum." diye konuştu.

Yarışmaya katılan Kazakistanlı Yevgeniya Podskochaya ise Türk kahvesini çok sevdiğini, yarışmaya katılmaktan da çok mutlu olduğunu söyledi.