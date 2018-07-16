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Yabancı öğrenciler Balıkesir'deki 15 Temmuz etkinliklerinde

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı etkinliklerle anıldı. Törene yabancı öğrenciler de katıldı.

DHA | 16.07.2018 - 00:20..
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik' günü anma etkinlikleri yapılan yürüyüşün arıdan Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Yabancı öğrenciler Balıkesir'deki 15 Temmuz etkinliklerinde


VATANDAŞLARLA BERABER YÜRÜDÜLER

15 Temmuz anma etkinliklerine Bandırma Üniversitesi'ne Türkçe eğitim programı kapsamında katılan yabancı öğrenciler de katıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Zülfikar Bayraktar, Yunus Emre Enstitüsü ve Üniversite arasında imzalanan Türkçe yaz okulu kapsamında 25 öğrenciye 3 hafta boyunca dilin yanı sıra Türk kültürünü öğreteceklerini söyledi.

Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Nijerya, İspanya, Endonezya, Fransa, Moritanya, Jamaika, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Cezayir, İran, Fildişi Sahili, Senegal, Suudi Arabistan, Pakistan, Malezya, Avustralya, Etiyopya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Liberya ve Hollanda'dan gelen öğrenciler etkinlikler kapsamında vatandaşlarla beraber yürüyüp meydanda yer aldı.

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