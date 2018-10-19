Yabancı öğrenciler Türkiye'ye 34 milyon avro kazandırdı

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, son dönemde Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler ve Türk öğrencilerle ilgilenen ülkeler hakkında bilgi verdi.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı kapsamında çok sayıda ülkeden öğrenci ve üniversitelerin Türkiye'ye gelip fuara katılım sağladığını bildiren Deniz Akar, bu kapsamda Güney Kore üniversitelerinde yaşanan hareketliliğe işaret etti.

GÜNEY KORE İLE EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ

Deniz Akar, "Güney Kore yolladığı devlet kademesindeki kapsamlı heyeti ile eğitim alanındaki ilişkileri de güçlendirmek istiyor. Türkiye'nin ve bölgenin en büyük yurt dışı eğitim fuarı olan IEFT Yurtdışı eğitim Fuarlarına katılacak olan Güney Kore, Türk öğrencilere özel burslar ve uygun fiyatlı eğitimlerle iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini artırmak istiyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE EĞİTİMİ SEVDİLER"

Deniz Akar, "Son dönemde Türkçe öğrenen ve Türkiye'de yaşamak isteyen Güney Koreli öğrenciler ve Korece öğrenen Türk öğrencileri sıkça görmek mümkün. Bunu fark eden Güney Kore bugüne kadar Türk öğrencilere gösterdiği ilgiyi artırması gerektiğini fark ederek, eğitim konusunda büyük bir heyeti Türkiye'ye gönderiyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler hakkında da bilgi veren Deniz Akar, OECD araştırmalarına göre Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının her yıl biraz daha arttığını söyledi.





34 MİLYON AVRO GELİR

Bu süreçte devlet bazında ve özel kurumların yaptığı çalışmaların etkili olduğuna dikkati çeken Deniz Akar, "Türkiye'de artan uluslararası öğrenci sayısı gelirleri de artırıyor. Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeleri Çin, Amerika, Endonezya, Fransa ve Hollanda izledi" şeklinde konuştu.

