SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde Türkçe hazırlık alan ve üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan uluslararası öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla klip oluşturdu.

Videoda Türk ordusuna sevgi dolu destek mesajları paylaşan Suriye, Irak, Azerbaycan, Yemen, Bosna Hersek, Filistin, Endonezya, Cezayir ve Sudan uyruklu öğrenciler, "Allah yardımcınız olsun, gazanız mübarek olsun, sağ salim tezden dönesiniz, Allah sevdiklerinize kavuştursun, ayağınıza taş değmesin, zaferiniz daim olsun." şeklinde Mehmetçik'e dua etti.

Yabancı öğrencilerden Mehmetçik'e klipli destek VİDEO

"ALLAH RAZI OLSUN MEHMETÇİK"

SAÜ'de okuyan Halepli Mustafa, duygu dolu mesajında, "Bombalar yağdırdılar üstümüze. Orada yaşayamazdık. Güven içinde Türkiye'deyim. Türk ordusu, buradaki güvenliği de ülkeme tekrar götürsün istiyorum. Gazan mübarek olsun Mehmetçik." ifadelerini kullandı.

Afrin'den gelen Enes ise dinlerinin, namuslarının yok edilmek istendiğini vurguladığı mesajında, "Türkiye kucak açtı bize. Türk ordusu buradaki yaşam refahını ülkeme götürsün istiyorum. Allah razı olsun Mehmetçik." şeklinde duygularını paylaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Gül ise videoda, "Yıllar önce bizim de imdadımıza yetişti Türk ordusu. 'Vefalı Türk, yine geldi.' demiştik. Şimdi de Afrin'desin, selam olsun sana Türk askeri." ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler, videonun sonunda "Yol Ver Türk'ün Bayrağına" türküsünü de seslendirdi.