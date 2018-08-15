Yabancı öğrencilerin Türkçe notu yüksek

Yabancı öğrenciler için gerçekleştirilen eğitim programında dersler, okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma başlığı altında dört temel beceri üzerinden işlendi. Merkezde, öğrenciler, uzman okutmanlar eşliğinde haftada 30, toplamda 960 saat Türkçe dersi aldı.

Katılımcıların çoğunluğunu Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu eğitim programında, Irak, Filistin, Afganistan, Somali, Yemen, Sudan, Mısır ve Libyalı gençler de yer aldı.

SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANDILAR

6 sınıfın yer aldığı 9 aylık öğretim süreci sonunda 50'si kadın, 78'i erkek olmak üzere 128 öğrencinin yüzde 98'i başarı sağlayarak, "C1" sertifikası almaya hak kazandı.

ULUSLARARASI SERTİFİKA NİTELİĞİ

Türkçe dil kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, aldıkları sertifikaları üniversite, yüksek lisans, doktora başvuruları ve tercüme büroları başta olmak üzere, çeşitli iş alanlarında kullanabilecek.

Gazi Üniversitesi tarafından yapılan sınav sonucunda verilen belgeler, uluslararası ölçekte karşılığı olan sertifika niteliği taşıyor.

SOSYAL HAYATA UYUM SÜRECİ

Öğrencilere Türkçe dil eğitiminin yanı sıra hukuk, eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli konularda seminerler verildi.

Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımının yapıldığı eğitimlerde, farklı sebeplerden dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan gençlere, yabancı bir ülkede sosyal hayatla ilgili uyum sürecine ilişkin bilgiler de aktarıldı.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ YAPTILAR

Eğitim öğretimlerine devam etmek isteyen ve Türkçe dil öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin mühendislik, tercümanlık, sağlık, inşaat, hukuk gibi bölümlerine başvurularını yaptı. Bu yıl mezun olan 47 öğrenci çeşitli üniversitelerden lisans düzeyinde davet aldı.