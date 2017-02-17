Yabancı plakalı araçlar karayolunda ücret ödeyecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Yabancı plakalı araçlar ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek." dedi.

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Yabancı plakalı araçlara uygulanacak geçiş ücretlerine yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini bildiren Arslan, "Ücretli̇ karayollarında yabancı plakalı araçlara ai̇t geçi̇ş ücretleri̇ ve i̇dari̇ para cezalarının tahsi̇li̇ne i̇li̇şki̇n yönetmeli̇k, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÜCRETLERİ EDEMEYENLER ÜLKETİ TERK EDEMEYECEK

Buna göre, yabancı plakalı araçlar sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ücretli karayolundan geçiş yapmaları halinde, belirlenen tarifeye göre ücret ödeyecek. Ücret ve cezalarını ödemeyen araçların, ülkeyi terk etmelerine müsaade edilmeyecek." diye konuştu.

YABANCI PLAKALI ARAÇLAR ETİKET BULUNDURACAK

Arslan, yabancı plakalı araç sürücüsünün, geçiş ücreti toplama sistemlerinden herhangi birinin abonesi olması ve kullanılabilir vaziyette yeterli bakiyeye sahip etiket bulundurması gerektiğini belirterek, araç kullanıcısının, etiketin sağlam ve çalışır olmasından, araç plakalarının temiz ve okunaklı durumda bulunmasından sorumlu tutulacağını dile getirdi.