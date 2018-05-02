Yabancı ressamların gözünden Türkiye

Uluslararası Sanat Projesi kapsamında 9'u yabancı 10 ressamın açtığı sergide, Türkiye'nin tarihi ve kültürel güzellikleri yansıtılıyor.

15 MAYIS'A KADAR AÇIK

Sultanahmet'te açılan Güzel Türkiyem adlı sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Eserleri sergilenen ressamlardan Ukraynalı Elvira Yakovchik, arkadaşlarıyla katıldıkları bir fuarda Türkiye'nin güzelliklerinden etkilendiklerini ve 'Güzel Türkiyem' sergisini açmaya karar verdiklerini anlattı.

Elvira Yakovchik, 4 yıl önce Ukrayna'nın Donetsk şehrinden geldiklerini ve Türkiye'nin özellikle insanlarından ve mimarisinden etkilendiğini vurgulayarak, "Hayatım boyunca resim yaptım. Fuar ve resim çalışması yapma fikri burada aklıma geldi. İstanbul adeta gözüm gibi... Kısa süre içerisinde çok sayıda olmasa bile kendi çizimlerimden meydana gelen bireysel sergimi açmak istiyordum" dedi.



