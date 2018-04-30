Diyarbakır'da düzenlenen 'İnsanlığın Uygarlığa İlk Büyük Adımı Diyarbakır' konulu panel için kente gelen yabancı seyahat yazarları, Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti.

19 SEYAHAT YAZARI KATILDI

Diyarbakır Valililiği, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile dün bir otelde düzenlenen panele, 11 ülkeden 19 seyahat yazarı katıldı. Aralarında Dünya Seyahat Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FIJET) Başkanı ve Tunus Turizm eski Bakanı Tijani Haddad ile Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Delal Tahsin Atamdede'nin de bulunduğu yazarlar, bugün de Çınar ilçesi yakınlarındaki Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti.

Yabancı seyahat yazarları, Zerzevan Kalesi'ni gezdi

1 MİLYON TURİST HEDEFİ

Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar Diyarbakır'ın 13 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan, 33 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, aziz ve kadim bir şehir olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Maalesef böylesi güzelliğe sahip Diyarbakır'da turizm rakamları istediğimiz ölçüde değil. Her ne kadar 2017 yılı sonu itibarıyla 2016'ya göre yüzde 100 bir artış sergilense de şu anda rakamlar bizim istediğimiz seviyede değil. Diyarbakır'ın yıllık turist sayısı hedefi 1 milyon.''



