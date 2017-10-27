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Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

Bodrum'da tatillerini sezon sonu da sürdüren turistler, Gümbet Halk Plajı'nda bazı kişiler tarafından rahatsız edildi.

27.10.2017 - 11:03
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Plajda güneşlenen, Ukraynalı, 3 çocuk, 4 torun sahibi Yulia B., önce ayağında terlik ve elinde çantayla gelen sözde masör tarafından rahatsız edildi.

Masör, 10 dakika kadar kadının başında durup, kadınla sohbet etmeye çalıştı. Ardından kadının tepki göstermesiyle uzaklaştı.

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

ZORLA MASAJ YAPTI

Bu kez plajda, otelin önünde güneşlenen Alman ve Hollandalı turistlerin yanına giden aynı kişi, ısrarla turistlere masaj yapmak istediğini söyledi. Kadınların rahatsız olduğu ortamda bir erkek turist, 10 dakika masaj yaptırarak, 20 euro ödediği sözde masörden kurtuldu.

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

RAHATSIZ OLDU, PLAJDAN AYRILDI

Ukraynalı Yulia B., daha sonra 5-6 metre uzaktan kendisinin fotoğrafını çeken 2 kişi tarafından rahatsız edildi. Ardından gençlerden biri, turistin yanına çökerek, bozuk İngilizcesi ile kadınla konuşmaya çalıştı. Ukraynalı kadın, ayağa kalkarak, eşyalarını toplayıp, plajdan ayrılmak zorunda kaldı.

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

"ÖZELLİKLE YALNIZ KADINLARIN BAŞINA GİDİYORLAR"

Tatil için Bodrum'a 10 yıldır geldiğini söyleyen Yulia B., yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi: "Bodrumlu dostlarım, arkadaşlarım var. Ben güneşlenirken, yanıma gelenlerden biri, ısrarla masaj yapmak istedi. Masör olmadığını anlayabiliyorum zaten. Ardından bir genç, güneşlenirken gelip, bozuk İngilizcesi ile 'Yardımcı olabilir miyim?' demeye çalıştı. Ben de ona Türkçe, 'Burada rahat güneşlenmek istiyorum, güneşlenirken nasıl yardım etmeyi düşünüyorsunuz? Yardım istemiyorum' dedim; ama ısrarını sürdürdü. Bu kez Türkçe sohbet etmeye çalıştı. Ben de rahat bırakılmayacağımı anlayınca, otele dönmek zorunda kaldım; ancak bunlar, tek tük olaylar. Özellikle yalnız kadınların başına gidiyorlar; ama ben, Bodrum'u çok seviyorum. Gelecek yıl yine buradayım."

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

Yabancı turistlere plajda 'masaj' eziyeti

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