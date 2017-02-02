Yabancı yatırımcılar konut alımını azalttı

Yabancı yatırımcıların son iki yılda Türkiye'de gerçekleştirdikleri tüm gayrimenkul cinsinden alımları mercek altına alındı. Alan bazında 2016 yılında 2015 yılına kıyasla %6,7, işlem sayısında ise %14,3 düşüş olduğunu belirledi.

KÖRFEZ YATIRIMLARIN PAYI AZALDI

Türkiye'de gayrimenkule yatırım yapan ilk 10 ülkeye bakıldığında 2015 yılı itibariyle sırasıyla Suudi Arabistan'ın 1.445.589 m² ile 2.292 işlem yaptığı, İngiltere'nin 882.383 m² ile 4.552, Kuveyt'in 537.854 m² ile 2.299, Almanya'nın 461.217 m² ile 1.280, Katar'ın 391.726 m² ile 279, Irak'ın 287.889 m² ile 4.407, ABD'nin 242.315 m² ile 263, Rusya'nın 209.301 m² ile 2.377, Azerbaycan'ın 127.172 m² ile 864 ve BAE'nin 113.091 m² ile 329 gayrimenkul işlemi yaptığı ve gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdiği görülüyor.

2016 YILINDA İLK 10 ÜLKE SIRALAMASINDA DEĞİŞİKLİK GÖZE ÇARPTI

2016 yılına bakıldığında öncelikle ilk 10 ülke sıralamasında değişiklik göze çarpıyor. Oranlara bakıldığında ise Suudi Arabistan'ın 782.674 m² ile 1.827, Almanya'nın 649.254 m² ile 1.474, İngiltere'nin 557.706 m² ile 2.556, Kuveyt'in 480.135 m² ile 1.749, Azerbaycan'ın 280.247 m² ile 724 gayrimenkul, Irak'ın 269.640 m² ile 3.726, Rusya'nın 201.538 m² ile 1.449, Lübnan'ın 175.602 m² ile 191, KKTC'nin 172.382 m² ile 180 ve Afganistan'ın 145.127 m² ile 1.623 gayrimenkul alımı yaptığı belirleniyor.

2015 YILINDA BU ORAN 1,77 DÜZEYİNDE SEYRETTİ

Konut bazında bakıldığında 2016 yılında yabancı alıcılara satılan konut adedinin 18.189 olduğunu belirten Yazıcı, bu sayının Türkiye genelinde toplam konut satışları içindeki oranının %1,36 olduğunu, 2015 yılında bu oranın %1,77 düzeyinde olduğunu kaydetti. Yazıcı, yıl içinde yaşanan terör olaylarının yabancıya yapılan satışların düşmesinde önemli rol oynadığını da sözlerine ekledi.