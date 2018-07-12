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Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Yabancı yazarlar, bir kavram olarak mutluluk üzerine neler söylemiş?

Özel İçerik | 12.07.2018 - 15:32..
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Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

İnsan her zaman mutlu olmak için yaşıyor aslında; evinde mutlu, işinde mutlu, sokakta mutlu olmak için. Mutluluk çok göreceli bir kavram tabii. Üzerine metaforlar yağdırılası cinsten. Yani tam yazarlara, şairlere, düşünürlere göre bir konu.

Edebiyat dünyasında özel isimler, mutluluğu başlı başına bir kavram olarak ele almış ve mutluluğun hayatımızda mümkün olup olmadığını açıklar sözler söylemişler. Zira daha azıyla yetinemezlerdi. İşte o sözlerden birkaçı…

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Zeki insanın mutluluğu, bildiğim en nadir şeydir.

(Ernest Hemingway)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutluluğu melankoliden ayıran çizgi, bir bıçak ağzından daha kalın değildir.

(Virginia Woolf)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Daima hareket halinde ve mutlu olmak ile içime dönerek pasif ve hüzünlü olmak arasında bir tercih yapabilirim. Ya da bu ikisi arasında sekerek aklımı yitirebilirim.

(Sylvia Plath)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Akıl sağlığı ile mutluluk, imkansız bir kombinasyondur.

(Mark Twain)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutluluk bir alegori, mutsuzluk ise hikayedir.

(Leo Tolstoy)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Kendinize değer vermeyi öğrenin; ki bu, mutluluk için mücadele etmek de demektir.

(Ayn Rand)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Paylaşılmamış bir mutluluğa, mutluluk demek güçtür; hiçbir tadı yoktur bunun.

(Charlotte Bronte)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutlu olmak için başkalarının kalbine ve zihnine muhtaçken, kendinize nasıl saygı duyabildiğinizi anlamıyorum.

(Hunter S. Thompson)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Ve lütfen mutlu olduğunuzda bunu fark edin; ve haykırın ya da mırıldanın ya da sadece düşünmekle yetinin, 'Eğer bu muhteşem değilse, muhteşem olan nedir ki!'

(Kurt Vonnegut)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Ama en iyinin ne olduğunu kim söyleyebilir ki? Bu sebeple mutlu olma şansını yakaladığın her seferinde, ona tutunmalı ve diğer insanları kafana çok da fazla takmamalısın. Deneyimlerime dayanarak diyebilirim ki, insanın karşısına böyle bir şans, hayatı boyunca iki ya da üç defa çıkar ve eğer onları kaçırırsak hayatımızın geri kalanında bunun için pişmanlık duyarız.

(Haruki Murakami)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Yaşam en yüce mutluluğu, sevildiğine ikna olmuş kişiye sunar; kendisi olduğu için sevilmiş - hatta diyebiliriz ki, kendisine rağmen sevilmiş kişiye.

(Victor Hugo)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutlu olma ödevi kadar küçümsediğimiz başka hiçbir ödev yoktur. Oysa mutluyken dünyaya anonim iyilik tohumları ekeriz.

(Robert Louis Stevenson)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Hak ettiğimden daha fazla mutlulukla karşılaştığımda, bundan dolayı memnun olmayı öğrenmek zorundayım.

(Jane Austen)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

İnsan yalnızca dertlerini saymaktan hoşlanır, mutluluklarını ise saymaz.

(Fyodor Dostoyevski)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutlu olmayı, haklı olmaya tercih etmeyeceğim tek bir gün yok.

(Douglas Adams)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Dünyaya gösterdiğin yüz, ona sana nasıl davranması gerektiğini de söyler.

(Gillian Flynn)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutluluk bir armağandır ve işin sırrı onu beklemekte değil, geldiğinde memnun olmaktadır.

(Charles Dickens)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutluluk, mümkün olduğunda, incelenmeden bırakılmalıdır.

(Stephen King)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutluluk etrafı camdan duvarlarla çevrili bir bahçedir: Ne girişi vardır, ne de çıkışı.

(Margaret Atwood)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutluluk, her şeyin muazzam bir garip rüya olduğunu fark etmeye bağlıdır.

(Jack Kerouac)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Gerçek mutluluk, mutsuzluğun telafileriyle kıyaslandığında, oldukça sefil görünür. Ve elbette, istikrar, istikrarsızlığın ihtişamının yanına bile yanaşamaz.

(Aldous Huxley)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Eğer daima an'a odaklanmayı başarırsan, mutlu bir adam olursun.

(Paulo Coelho)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Kafanı mutlu olmaya takmadığın sürece, iyi vakit geçirmenin önünde hiçbir engel göremiyorum.

(Edith Wharton)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Eğer içinizde tek bir gülümseme kaldıysa, onu sevdiğiniz insanlara ayırın.

(Maya Angelou)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Gururlu değilim, ama mutluyum. Ve mutluluk insanı kör eder; bana kalırsa, gururdan bile daha fazla üstelik...

(Alexandre Dumas)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Eğer iyi niyetliyseniz, niyetiniz yüzünüzde bir güneş gibi ışıldayacak ve böylece her zaman sevimli görüneceksiniz.

(Roald Dahl)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

İnsanlık özgürlük ile mutluluk arasında tercih yapmak zorundadır ve insanların büyük çoğunluğuna mutluluk daha uygundur.

(George Orwell)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutluluğun tedavi edemediği bir şeye hiçbir ilaç çare olamaz.

(Gabriel Garcia Marquez)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Ve yine de mutluyum. Evet, mutlu. Yemin ederim. Yemin ederim ki mutluyum... Biraz bayağı, biraz da hilebazmışım, kayda değer yönlerimi -hayal dünyamı, bilgeliğimi, edebi yeteneğimi...- kimse takdir etmiyormuş, ne fark eder.- Kendime gözümü ayırmadan bakabildiğim için mutluyum; aslında kendine bakmak hemen herkes için ilgi çekicidir. Evet, kesinlikle ilgi çekici! Mutluyum; evet, mutlu!

(Vladimir Nabokov)

Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

Mutluluğun sırrı sevdiğin şeyi yapmakta değil, yaptığın şeyi sevmektedir.

(J.M. Barrie)

Damla Karakuş

[email protected]

Kaynak: ShortList

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