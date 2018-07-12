Yabancı yazarlardan mutluluk üzerine sözler

İnsan her zaman mutlu olmak için yaşıyor aslında; evinde mutlu, işinde mutlu, sokakta mutlu olmak için. Mutluluk çok göreceli bir kavram tabii. Üzerine metaforlar yağdırılası cinsten. Yani tam yazarlara, şairlere, düşünürlere göre bir konu.

Edebiyat dünyasında özel isimler, mutluluğu başlı başına bir kavram olarak ele almış ve mutluluğun hayatımızda mümkün olup olmadığını açıklar sözler söylemişler. Zira daha azıyla yetinemezlerdi. İşte o sözlerden birkaçı…

Zeki insanın mutluluğu, bildiğim en nadir şeydir.

(Ernest Hemingway)





Mutluluğu melankoliden ayıran çizgi, bir bıçak ağzından daha kalın değildir.

(Virginia Woolf)





Daima hareket halinde ve mutlu olmak ile içime dönerek pasif ve hüzünlü olmak arasında bir tercih yapabilirim. Ya da bu ikisi arasında sekerek aklımı yitirebilirim.

(Sylvia Plath)

Akıl sağlığı ile mutluluk, imkansız bir kombinasyondur.

(Mark Twain)





Mutluluk bir alegori, mutsuzluk ise hikayedir.

(Leo Tolstoy)

Kendinize değer vermeyi öğrenin; ki bu, mutluluk için mücadele etmek de demektir.

(Ayn Rand)

Paylaşılmamış bir mutluluğa, mutluluk demek güçtür; hiçbir tadı yoktur bunun.

(Charlotte Bronte)

Mutlu olmak için başkalarının kalbine ve zihnine muhtaçken, kendinize nasıl saygı duyabildiğinizi anlamıyorum.

(Hunter S. Thompson)





Ve lütfen mutlu olduğunuzda bunu fark edin; ve haykırın ya da mırıldanın ya da sadece düşünmekle yetinin, 'Eğer bu muhteşem değilse, muhteşem olan nedir ki!'

(Kurt Vonnegut)

Ama en iyinin ne olduğunu kim söyleyebilir ki? Bu sebeple mutlu olma şansını yakaladığın her seferinde, ona tutunmalı ve diğer insanları kafana çok da fazla takmamalısın. Deneyimlerime dayanarak diyebilirim ki, insanın karşısına böyle bir şans, hayatı boyunca iki ya da üç defa çıkar ve eğer onları kaçırırsak hayatımızın geri kalanında bunun için pişmanlık duyarız.

(Haruki Murakami)

Yaşam en yüce mutluluğu, sevildiğine ikna olmuş kişiye sunar; kendisi olduğu için sevilmiş - hatta diyebiliriz ki, kendisine rağmen sevilmiş kişiye.

(Victor Hugo)

Mutlu olma ödevi kadar küçümsediğimiz başka hiçbir ödev yoktur. Oysa mutluyken dünyaya anonim iyilik tohumları ekeriz.

(Robert Louis Stevenson)

Hak ettiğimden daha fazla mutlulukla karşılaştığımda, bundan dolayı memnun olmayı öğrenmek zorundayım.

(Jane Austen)





İnsan yalnızca dertlerini saymaktan hoşlanır, mutluluklarını ise saymaz.

(Fyodor Dostoyevski)

Mutlu olmayı, haklı olmaya tercih etmeyeceğim tek bir gün yok.

(Douglas Adams)





Dünyaya gösterdiğin yüz, ona sana nasıl davranması gerektiğini de söyler.

(Gillian Flynn)

Mutluluk bir armağandır ve işin sırrı onu beklemekte değil, geldiğinde memnun olmaktadır.

(Charles Dickens)

Mutluluk, mümkün olduğunda, incelenmeden bırakılmalıdır.

(Stephen King)

Mutluluk etrafı camdan duvarlarla çevrili bir bahçedir: Ne girişi vardır, ne de çıkışı.

(Margaret Atwood)





Mutluluk, her şeyin muazzam bir garip rüya olduğunu fark etmeye bağlıdır.

(Jack Kerouac)

Gerçek mutluluk, mutsuzluğun telafileriyle kıyaslandığında, oldukça sefil görünür. Ve elbette, istikrar, istikrarsızlığın ihtişamının yanına bile yanaşamaz.

(Aldous Huxley)

Eğer daima an'a odaklanmayı başarırsan, mutlu bir adam olursun.

(Paulo Coelho)

Kafanı mutlu olmaya takmadığın sürece, iyi vakit geçirmenin önünde hiçbir engel göremiyorum.

(Edith Wharton)

Eğer içinizde tek bir gülümseme kaldıysa, onu sevdiğiniz insanlara ayırın.

(Maya Angelou)

Gururlu değilim, ama mutluyum. Ve mutluluk insanı kör eder; bana kalırsa, gururdan bile daha fazla üstelik...

(Alexandre Dumas)





Eğer iyi niyetliyseniz, niyetiniz yüzünüzde bir güneş gibi ışıldayacak ve böylece her zaman sevimli görüneceksiniz.

(Roald Dahl)

İnsanlık özgürlük ile mutluluk arasında tercih yapmak zorundadır ve insanların büyük çoğunluğuna mutluluk daha uygundur.

(George Orwell)

Mutluluğun tedavi edemediği bir şeye hiçbir ilaç çare olamaz.

(Gabriel Garcia Marquez)





Ve yine de mutluyum. Evet, mutlu. Yemin ederim. Yemin ederim ki mutluyum... Biraz bayağı, biraz da hilebazmışım, kayda değer yönlerimi -hayal dünyamı, bilgeliğimi, edebi yeteneğimi...- kimse takdir etmiyormuş, ne fark eder.- Kendime gözümü ayırmadan bakabildiğim için mutluyum; aslında kendine bakmak hemen herkes için ilgi çekicidir. Evet, kesinlikle ilgi çekici! Mutluyum; evet, mutlu!

(Vladimir Nabokov)

Mutluluğun sırrı sevdiğin şeyi yapmakta değil, yaptığın şeyi sevmektedir.

(J.M. Barrie)

Damla Karakuş

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Kaynak: ShortList