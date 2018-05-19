Yabancılar 15 yılda 42 milyar dolarlık konut aldı

Fuzul Grup tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri baz alınarak hazırlanan "Yabancılara Konut Satışından Elde Edilen Gelir" başlıklı rapora göre, yabancılar, 2003-2017 döneminde Türkiye'den yaklaşık 42 milyar dolarlık gayrimenkul satın aldı. Rapora göre, yabancılara konut satışından elde edilen gelirin özellikle 2013'te yürürlüğe giren mütekabiliyet yasası sonrası artması dikkati çekti. 2003'te 998 milyon dolar olan yabancıya konut satışından elde edilen gelir, 2004'te 1 milyar 343 milyon dolara, 2005'te de 1 milyar 841 milyon dolara yükseldi.

Yabancılara konut satışından elde edilen gelir 2006'da 2 milyar doları aştı. 2006'da 2 milyar 922 milyon dolar olan gelir, 2007'de 2 milyar 926 milyon dolar ve 2008'de 2 milyar 937 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam, 2009'da ise 1 milyar 782 milyon dolara düştü. 2009'un ardından tekrar yükselişe geçen yabancıya konut satışı, 2010'da 2 milyar 494 milyon dolar, 2011'de 2 milyar 13 milyon dolar, 2012'de 2 milyar 636 milyon dolarlık gelire ulaştı.

YIL SONU 50 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Mütekabiliyet yasası ile birlikte 2013'ten itibaren yabancıya konut satışından elde edilen gelir her geçen yıl arttı. 2013'te 3 milyar 49 milyon dolar, 2014'te 4 milyar 321 milyon dolar, 2015'te 4 milyar 156 milyon dolar, 2016'da 3 milyar 890 milyon dolar ve 2017'de 4 milyar 643 milyon dolarlık gelir elde edildi. Böylece 2003-2017 döneminde yabancılara konut satışından elde edilen gelir toplamda 41 milyar 951 milyon dolar oldu.

2018'e iyi bir giriş yapan yabancıya konut satışının, yılın ilk 3 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artması, döviz kurundaki yükseliş ve yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkanı tanıyan 1 milyon dolarlık alt sınırın 300 bin dolara düşürülmesi gibi etkenlerle 2018 sonunda toplam 50 milyar dolarlık gelire ulaşması bekleniyor.