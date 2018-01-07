Yabancılar denize girip, güneşlendi

Alanya'da yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından turistler ve yerleşik yabancılar sahile indi.

Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye yaklaştığını bildirdi.

TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Kentteki yabancılar güneş ve denizin tadını çıkardı. Denize girip yüzen turistler, yazdan kalma görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri Alanya'da perşembe gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava beklendiğini belirtirken, hafta sonu ise yağışın etkili olmasının tahmin edildiğini kaydetti.