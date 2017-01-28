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Yabancılar İstanbul'dan konut alıyor

2016 yılında İstanbul Avrupa Yakası'nda yabancı ailelerin sayısı yüzde 82,2 artış gösterdi.

28.01.2017 - 09:51
  1. Haberler
  2. Emlak

‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, 2016 yılında 478 bin 466 taşınma gerçekleşti.

Yabancılar İstanbul'dan konut alıyor

RAKAMLAR BELLİ OLDU

2015 yılının tamamında her gün 314 aile yeni konutlarının kapısını ilk kez açarken, bu rakam 2016’de 374’e yükseldi. 2016’da yeni konutlara geçişlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 136 bin 588’e ulaştı.

2. el konuta geçişler ise 2015’e kıyasla yüzde 3.3 geriledi. İkinci el konutta kullanıcı değiştiren konut sayısı ise 341.878 olarak gerçekleşti.

Yabancılar İstanbul'dan konut alıyor

YABANCILAR İSTANBUL'DAN KONUT ALIYOR

İstanbul'da ise yabancıların konut alımı artış gösteriyor. Avrupa yakasında yabancı ailelerin sayısı 2016 yılında yüzde 82.2 artarak 34 bin 30’a yükseldi.

Milliyeti bilinen 24 bin 377 abone üzerinden yapılan araştırmaya göre ise Suriyeliler 12 bin 536 ile yabancı ailelerin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Suriye’yi, bin 328 abonelik ile Irak, bin 165 abonelik ile de İranlılar izliyor.

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